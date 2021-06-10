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Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri açıklandı

10.06.2021 - 15:33
Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri açıklandı | Piyasa Haberleri

Yabancı yatırımcı, 4 Haziran ile biten haftada net 97,7 milyon dolarlık hisse senedi, 64,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 29,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Haziran ile biten haftada net 97,7 milyon dolarlık hisse senedi, 64,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 29,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 28 Mayıs itibarıyla 21 milyar 624 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 4 Haziran'da 21 milyar 303,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 671,9 milyon dolardan 7 milyar 447,6 milyon dolara, yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da 264,2 milyon dolardan 234,5 milyon dolara geriledi.


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