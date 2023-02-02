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Gübre Fabrikaları ve Marshall paylarında açığa satış ve kredili işlem yasağı

02.02.2023 - 08:29 | Son Güncelleme :
Gübre Fabrikaları ve Marshall paylarında açığa satış ve kredili işlem yasağı | Piyasa Haberleri

Gübre Fabrikaları ve Marshall paylarında 1 Mart seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Gübre Fabrikaları ve Marshall payları 02/02/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/03/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

BIST'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GUBRF.E ve MRSHL.E payları 02/02/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/03/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. 

SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır."


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