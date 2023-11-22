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Goldman Sachs'tan yüzde 15'lik yükseliş beklentisi

22.11.2023 - 07:56 | Son Güncelleme :
Goldman Sachs'tan yüzde 15'lik yükseliş beklentisi | Piyasa Haberleri

Goldman Sachs, MSCI Çin ve CSI 300'de yüzde 12 ile yüzde 15 aralığında yükseliş bekliyor.

Goldman Sachs, MSCI Çin ve CSI 300 endeksleri için yükseliş öngördü. Banka, yüzde 10 tahmini kazanç büyüme ve ılımlı değerleme kazançlarıyla birlikte yüzde 12-15 aralığıda yükselişi öngörüyor.

Goldman Sachs, jeopolitik ve likidite faktörlerine daha az duyarlı olduğu için A hisselerini H hisselerine tercih ediyor.

Goldman Sachs, 2024 Çin hisse senedi görünümünde, gıda ve içecek sektörünü piyasa ağırlığından ağırlığını artıra ve teknoloji donanım sektörünü ağırlığını azaltan, ağırlığını artıra yükseltti.


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