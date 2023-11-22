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Asgari ücrete yüzde 10 zam

22.11.2023 - 07:51 | Son Güncelleme :
Asgari ücrete yüzde 10 zam | Genel Haberler

İngiltere'de hükümet asgari ücretin Nisan 2024'ten itibaren yüzde 10 oranında zamlanmasına karar verdi.

Küresel enflasyon sorunu nedeniyle geçim sıkıntısı içinde olan asgari ücretlilere yönelik adımlar atılmaya devam ediyor. İngiltere'de hükümet Ulusal Yaşam Ücreti adı verilen asgari ücrete yüzde 10 oranında zam yaptı ve saat başı ücret 10.42 sterlinden 11.44 sterline yükseldi.

YILDA 1800 STERLİN ARTIŞ OLDU

Asgari ücretli tam zamanlı bir çalışan böylece bir yılda 1800 sterlin gelir artışı yaşamış oldu.

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SON 10 YILIN EN BÜYÜK ZAMMI

İngiltere Hazine Bakanlığı, Ulusal Yaşam Ücretine son 10 yılın en büyük artışının yapıldığını ve asgari ücrete tabi olanlar için düşük ücrete son verme yönündeki vaadin yerine getirildiğini duyurdu.

Asgari ücrete gelen artış Nisan 2024'ten itibaren devreye girecek.


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