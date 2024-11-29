Fransa ekonomisi batıyor mu? Tahvil faizleri Yunanistan'ı aştı

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Fransa'nın borçlanma maliyetleri, kemer sıkma bütçesiyle ilgili bir anlaşmazlığın Başbakan Michel Barnier hükümetini devirebileceği endişesiyle Perşembe günü kısa bir süreliğine Yunanistan'ın üzerine çıktı.



Fiyatlara ters yönde hareket eden 10 yıllık Fransız tahvil getirileri erken işlemlerde yüzde 3,022'ye kadar yükseldi ve yüzde 3,013 olan Yunanistan'ın getirilerinin biraz üzerine çıktı.



Yunanistan'ın getirisi daha sonra yüzde 2,987'ye gerilerken, Fransa'nınki yüzde 2,978 oldu. Yunanistan on yıldan uzun bir süre önce Euro Bölgesi borç krizinin merkezinde yer almıştı.



Fransa Maliye Bakanı Antoine Armand Perşembe günü yaptığı açıklamada muhalefet partilerini kendi siyasi çıkarları uğruna ülkeyi zayıflatmamaya çağırdı.

BFMTV'ye konuşan bakan, Fransa'nın önünde bir seçenek olduğunu söyledi. Armand “Ya sorumlu davranıp bütçeyi iyileştirmek için birlikte çalışacağız ya da başka bir belirsizlik yoluna girip bütçe ve mali bilinmezliğe atlayacağız.” dedi.

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Barnier'in azınlık hükümeti 60 milyar euroluk vergi artışı ve harcama kesintisi getirecek bir bütçeyi sonuçlandırmaya çalışıyor. Hükümet Ulusal Meclis'te yeterli oya sahip olmadığından, bütçeyi geçirmek için muhtemelen anayasal bir mekanizma kullanarak milletvekillerini geçersiz kılmak zorunda kalacak ve bu da muhalefetin güvensizlik oyu vermesine yol açacak.

LE PEN'İN DESTEĞİNE MUHTAÇLAR

Barnier'in kaderi büyük ölçüde Rassemblement National partisi mecliste önemli bir oy bloğu olan aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in elinde olacak. Le Pen, elektrik vergilerinin arttırılmaması ya da ilaç ve doktor ziyaretleri için geri ödemelerin kesilmesi gibi bütçe taleplerinin karşılanmaması halinde RN'nin hükümete karşı harekete geçeceği yönündeki tehditlerini arttırdı.

Barnier ve Le Pen'in yardımcıları son günlerde özel olarak görüşüyorlardı. Armand, hükümetin mali piyasalardaki “fırtınadan kaçınmak için taviz vermeye hazır olduğunu” söyledi ve bu açılımın Le Pen'in öncelik verdiği elektrik vergisi konusunu da içerdiğini sözlerine ekledi.

Fransa'nın bütçe açığı bu yıl GSYH'nin yüzde 6'sını aşarak AB'nin yüzde 3'lük hedefinin iki katından fazlasına ulaşma yolunda ilerliyor. Brüksel, Fransa'yı beş yıllık bir süre zarfında açıklarını azaltmaya zorlamak için “aşırı açık” izleme sürecine soktu.



Sağlık harcamaları konusunda taviz vermeye hazır olup olmadıkları sorulan Armand, "Her alanda ölçülü tavizler vermeye hazırız" dedi ve bütçe kesintilerine ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle de her alanda çaba sarf edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



Barnier hükümeti son haftalarda önerilen bütçede taviz vermek zorunda kaldı ve bu da açığı 2025 yılı sonuna kadar milli hasılanın yüzde 5'ine düşürme hedefini imkansız hale getirebilir. Fransa bu yılki bütçe açığı hedefini aştı ve GSYH'nin yüzde 6'sının üzerinde, yani AB sınırı olan GSYH'nin yüzde 3'ünün çok üzerinde bir açıkla yılı tamamlayacak.