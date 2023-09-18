Fitch 11 Türk şirketinin notunu yükseltti | Piyasa Haberleri

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünün yükselmesinin ardından bazı şirketlerin de görünümünü revize etme kararı aldı.

Fitch 11 Türk şirketine yönelik karar aldı. Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü geçtiğimiz günlerde durağana yükseltmişti.

Buna paralel olarak bazı Türk şirketlerinin notları da revize edildi.

Arçelik, Aydem, Emlak Konut, Pegasus, OYAK, THY, Şişe Cam, Türk Telekom, Turkcell, Ülker ve Rönesans GYO'nun not görünümü durağana yükseldi.

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