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Fenerbahçe yatırımcıları dikkat! Bedelli sermaye artırımı açıklandı

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#Fenerbahçe#Futbol#Bigpara
Fenerbahçe yatırımcıları dikkat Bedelli sermaye artırımı açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 07:18

Fenerbahçe Futbol, yüzde 152 oranında bedelli sermaye artırımı yapılması için yönetim kurulunda karar aldı.

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Fenerbahçe yatırımcılarını ilgilendiren karar yönetim kurulundan çıktı. Şirket 98 milyon 980 bin lira olan sermayesini yüzde 152.57 oranında bedelli olarak artırarak 250 milyon liraya çıkarmayı hedefliyor.

1 TL nominal değerli pay için 6 TL fiyattan rüçhan hakkı satışı yapılabilecek.

FONLAR NEREDE KULLANILACAK?

Fenerbahçe bedelli sermaye artırımından gelen parayla, Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve DenizBank'tan oluşan konsorsiyum ile imzalanan “Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi” kapsamında kredi ödemesi ve futbolcu ailesi hakediş ödemelerini gerçekleştirecek.

SPK ONAYI BEKLENECEK

Bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak son kararı Sermaye Piyasası Kurulu verecek.

 

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#Fenerbahçe#Futbol#Bigpara

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