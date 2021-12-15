Fed'in kararlarına piyasalar ne tepki verdi? | Piyasa Haberleri

ABD Merkez Bankası (Fed) beklentiler doğrultusunda faize dokunmazken, varlık alım azaltımını 30 milyar dolar seviyesine çıkardı. Ons altın fiyatları açıklamalar sonrası dalgalı bir seyirde hareket etti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) aralık ayı toplantısı sonuçlandı. Fed’in toplantı sonucundan verdiği mesajlarda; varlık alımında azaltımı ikiye katlanarak 30 milyar dolar olarak belirlendi. Fed'in medyan tahmini 2022 yılı için üç faiz artışı; 2023 için de üç faiz artışı oldu. 2024 yılı için ise 2 artış beklentisi öne çıktı.

Fed’in açıklamaları öncesi 1762 dolar seviyesinde hareket eden ons altın fiyatları, açıklamalar sonrası 1753 dolar seviyesine kadar gerilerken; saat 22.36 itibarıyla yüzde 0,60 oranında düşüşle 1760 dolar seviyesinde hareket etti.

Dolar endeksi, sert bir hareketle 96.80 seviyesine tırmanırken, brent petrol 74 dolar seviyesini aştı. EuroDolar paritesi ise, karar öncesi 1.1257 seviyesinde bulunurken, karar sonrası 1.1221 seviyesine kadar geriledi.

ARALIK AYI TOPLANTISINI İŞARET ETMİŞTİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yükselen enflasyon riskleri sebebiyle kasım ayı içerisinde yaptığı açıklamalarda, enflasyondaki ‘geçici’ ifadesini bir kenara bırakmak gerektiğini belirterek; 14-15 Aralık’ta gerçekleşen toplantıya dikkat çekmişti.

Powell kasım ayında yaptığı değerlendirmelerde, varlık alımı azaltımını hızlandırabileceğini belirtirken, bu durumun gerçekleşmesi halinde Fed’in faiz artırım takvimini öne çekebileceği beklentileri oluşmuştu. Ekonomistlerin öngörüsü, Fed’in tapering’i 15 milyar dolardan 30 milyar dolar seviyesine yükseltebileceği ve faiz artırım takvimini ise, Eylül-Ekim tarihinden Haziran-Temmuz tarihine çekebileceği yönündeydi.

ABD’de geçtiğimiz günlerde açıklanan enflasyon oranı 1982 yılından beri en yüksek seviyede olurken; ekonomistler ABD’deki enflasyonun önümüzdeki aylarda da yükselebileceği tahmininde bulunuyor.

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, karar sonrası piyasa hareketlerini "FED’in faiz kararının açıklanmasının ardından piyasalarda görülen ilk etkinin ABD dolar endeksinde sert bir yukarı sıçrama şeklinde 96.8 seviyesine çıktığını gördük. Ons altın 1760 dolar altı seviyelere kadar geri çekilirken Brent petrolun de 74 doları aştığını izledik. Bir önceki toplantı metnine göre ilk etapta öne çıkan belirgin farklılıklar tahvil geri alım programının 15 milyar dolardan 30 milyara dolar çıkması, FED üyelerinin 2022 yılında 3 faiz artırımı beklemesi –ki bir önceki toplantıda üyelerin yarısı faiz artırımı beklemiyordu- ve metinden enflasyona ilişkin geçici ibaresinin çıkması oldu" şeklinde değerlendirdi.

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