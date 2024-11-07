Fed kararı piyasaları nasıl etkiledi? Altın ve Bitcoin'de hızlı hareket

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ABD seçimlerini Cumhuriyetçi parti adayı Donald Trump'un kazanması ile Wall Street piyasaları yükselişe geçti. Tesla ve ABD Bankaları hisseleri başta olmak üzere birçok şirket seçimlerin ertesi gününü alıcılı kapattı. Asya piyasaları da Trump sonrası karışık seyretti. Yatırımcı ABD'nin yeni başkanını fiyatlarken gözler ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararına çevrildi.

Fed faizi 25 baz puan indirdi ve yüzde 5'ten yüzde 4.75'e çekti. ABD Başkanlık seçimlerinin hemen ardından gelen faiz indirimi kararını piyasalar bu yılki son faiz indirimi olabileceğine dair yorumladı.

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Altının ons fiyatı FED kararı açıklanmadan önce 2694 dolar iken karar sonrası 2691 dolar oldu. Ancak Fed başkanı Jerome Powell'in açıklamalarının ardından altının ons fiyatı 2707 dolara kadar çıktı. Gram altın 2963 TL'den işlem görürken karar sonrası bir süre 2962 TL seviyesinde yatay seyrini sürdürdü. Ancak Powell'in açıklamaları sonrası ons/altın'daki yükselişe paralel olarak gram altın da 2978 TL'ye kadar yükseldi.

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Dolar/TL ise karar öncesi 34,224 iken karar sonrası yatay seyrini sürdürdü. Euro/TL ise 37,063 seviyesinde iken 37,110 TL'ye kadar çıktı.

Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesiyle dijital para birimi Bitcoin 75 bin dolar seviyesini aşarak rekor kırmıştı. Öncesinde kripto paralara mesafeli olan Trump, başkanlık seçimleri sırasında dijital paralara açık desteğini açıklamıştı. Bitcoin ise Fed'in faiz kararı öncesi 76622 dolarda seyrederken karar sonrası 76300 dolar seviyesine kadar geriledi. Ardından toparlanarak 76485 dolar seviyesine tutundu. Jerome Powell'in açıklamalarının ardından ise Bitcoin yükselişe geçerek 76808 dolara çıktı.