Fed’in faiz kararına piyasalardan ilk tepki | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, bugün Fed’in faiz kararına ve sonrasında gelecek mesajlara kilitlenmişti. Fed, beklentiler dahilinde faizi 50 baz puan artırırken, ileriki dönemlerde izleyecekleri para politikalarına yönelik ipuçları verdi. Piyasalar ise, Fed’e tepkisiz kalmadı. Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların beklentisi dahilinde faizi 50 baz puan yukarı çekerek, politika faizini yüzde 4,25-yüzde 4,50 aralığına yükseltti. Fed, böylelikle faiz artırımında frene basmış oldu. Banka, son dört toplantıda 75 baz puanlık faiz artışına gitmişti.

Fed, 50 baz puanlık faiz artışıyla beraber faizi 2007 yılından bu yana en yüksek seviyeye yükseltmiş oldu.

Faiz kararıyla birlikte, noktasal tahminler de yayımlandı. Fed yetkililerinin faiz tahminlerini içeren noktasal grafikte, faiz öngörüleri yukarı yönlü revize edildi. Açıklanan ekonomik projeksiyonlarda ise, büyüme beklentisi aşağı yönlü revize edilirken; enflasyon beklentileri yukarı yönlü güncellendi.

PİYASALAR NE TEPKİ VERDİ?

Fed'in piyasalara verdiği mesajlar sonrası küresel borsa endesklerinde satışlar hızlandı. Ons altın fiyatları, Fed’in açıklamaları öncesi 1809 dolar seviyesinde hareket ederken, açıklamalar sonrası ilk tepki olarak 1795 dolara kadar gerilerken şu dakikalarda yüzde 0,39 oranında düşüşle 1803 dolar seviyesinde hareket ediyor.

##$HABER_1475464$##

Dolar endeksi Fed'in kararı öncesi 103,53 seviyesinde bulunurken, şu sıralarda yüzde 0,16 oranında yükselişle 104,07 seviyesinde bulunuyor. Brent petrol 82 dolarda işlem görüyor. EuroDolar paritesi ise, karar öncesi 1,0679 seviyesinde bulunurken, karar sonrası dalgalı bir seyir izledi ve önce 1,0631 seviyesine kadar gerilerken; sonrasında 1,0654 seviyesine yükseldi.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri Fed öncesi yüzde 3,50 seviyesinde bulunurken; sonrasında yüzde 3,55 seviyesine yükseldi. ABD 2 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,16 seviyesinden yüzde 4,28'e yükseldi.

Bitcoin Fed öncesi 18 bin 178 dolar seviyesinde bulunurken; şu dakikalarda 17 bin 805 dolarda işlem görüyor. Dolar/TL ise karar öncesi 18,6236 TL’de hareket ederken; şu sıralarda 18,6199 TL’de bulunuyor. Gram Altın fiyatı da yüzde 0,39 oranında düşüşle 1080,80 liradan işlem görüyor.

DAHA YÜKSEK FAİZ DAHA ZAYIF BÜYÜME

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

ABD Merkez Bankası bugün tamamlanan toplantısında her ne kadar faiz oranını beklendiği gibi 50baz puan yükselttiyse de eylül toplantısında yüzde 1,2 olan 2023 büyüme tahminini yüzde 0,5’e düşürdü. Bu revizyonla bağlantılı olarak 2023 işsizlik oranı beklentisini de yüzde 4,4’den yüzde 4,6’ya yükseltti.

Nokta tahminlerde önümüzdeki 2-3 toplantıda toplam 75 baz puan daha faiz artırımı gerçekleştirilebileceği sinyali ile uyumlu olan bu projeksiyon seti önemli bir piyasa etkisi yaratmadı.

2023 için öngörülen yüzde 0,5 oranında büyüme, ismen büyüme olarak geçse de fiili durumda bir durgunluğa işaret ediyor.

Ancak piyasalar 2022 yılında durgunluğa razıyım yeter ki seneye ekonomik küçülme olmasın ezgisini seslendirdiği başka bir deyişle küçülme (resesyon) kaygısı ile değer kaybına sahne oldukları için fiyatlarda kayda değer bir değişiklik görmedik.

Karar setinde iyi bir şey yok mu derseniz eylül projeksiyonunda olduğuna yakın biçimde 2024 için yüzde 1,6 ve 2025 için yüzde 1,8 büyüme beklentisinin ortaya konması borsalar için pozitif.

Çünkü 2023 yılında hisse senedi marketleri 2024 büyüme beklentisi ile yön bulmaya aday görünüyor ve Fed’de bir nevi endişeye mahal yok 2022-2023 durgunluk dönemi olarak kayda geçecekse de 2024-2025 döneminde büyümeye geri döneceğiz mesajı vermeyi sürdürüyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN İYİ HABER

Fed her ne kadar 2023 ilk bölümünde ilave 75 baz puanı bulabilecek faiz artırımının radarda olduğunu ifade etse de 2024 yılında 100 baz puan ve 2025 yılında ayrıca 100 baz puan olmak üzere toplam 200 baz puan faiz indiriminin de muhtemel olduğu mesajını yineledi.

2024 yılında gerçekleştirilmesi ve 2025 yılında sürdürülmesi beklenen faiz indirim döngüsü başta altın ve gümüş olmak üzere varlık piyasaları için 2023 genelinde ufuktaki iyi haber olacağa benziyor.

Etiketler