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Euro/Dolar paritesi 1'in altında

14.07.2022 - 17:28 | Son Güncelleme :
Euro/Dolar paritesi 1'in altında | Piyasa Haberleri

Dolar küresel piyasada güçlenmeye devam ediyor. Euro/Dolar paritesi 1'in altına inerek 0,9971'den işlem görüyor.

ABD'deki rekor enflasyon sonrası faiz artırımı sinyallerinin gelmesiyle dolar majör para birimleri karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Euro/Dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesinden aşağı indi. Parite şu sıralarda 0,9971'den işlem görmeye başladı. Faiz artırım mesajları doların güçlenmesinde etken oluşturdu.

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DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ

İHA'da yer alan habere göre; FED'in faiz artışına gitmesi ve yatırımcılar tarafından doların güvenli liman olarak görülmesi, küresel piyasalarda güçlenmesine destek oluyor. ABD dolarının euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi 109,245 seviyesine kadar yükselerek 20 yılın zirvesine tırmandı.


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