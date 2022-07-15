Vergide ikinci taksit için son gün 1 Ağustos | Ekonomi Haberleri

Gelir vergisi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) bu ay ikinci taksit için ödeme dönemi.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; kira, ücret, menkul sermaye geliri elde edenler, ticari, zirai veya serbest meslek kazancı elde edenler 2021 yılı boyunca elde ettikleri gelirleri 31 Mart 2022 tarihine kadar beyan ettiler. İlk taksitler de aynı ay ödendi. Gelir vergisinde ikinci taksit için ödeme dönemi de 1 Temmuz tarihinde başladı. İkinci taksidin temmuz ayının sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Ancak 31 Temmuz pazar gününe denk geldiği için son ödeme günü 1 Ağustos olarak belirlendi. Ödemeler interaktif vergi dairesi üzerinden yapılabiliyor.

1 Ağustos tarihine kadar MTV’nin ikinci taksidi için de ödeme yapılması gerekiyor. Matrah artırımı başta olmak üzere vergi borçlarını yapılandıran 7326 sayılı yasa 9 Haziran 2021 tarihinde çıkarıldı. Hem başvuru tarihi hem de ilk taksit ödeme süresi uzatıldığı için ilk taksit ödemeleri geçen yıl kasım ayında başladı. Yapılandırmanın 6. taksidi 1 Ağustos 2022 tarihine kadar ödenecek. Bu yıl sonuna kadar 30 Eylül’de 7., 30 Kasım tarihinde de 8. taksit ödemesi var. 18 taksit yaptıran bir mükellefin son taksidi ise 31 Temmuz 2024’de tamamlanacak. 2020 yılının kasım ayında çıkarılan 7256 sayılı yasanın da taksit ödemeleri devam ediyor.

Yapılandırılan borçların 10. taksit ödeme süresi 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü sona eriyor. Ödemeler interaktif vergi dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi, PTT şubelerine yapılabilecek.

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