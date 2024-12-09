Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni dipte

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Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni iki aylık hafif toparlanmanın ardından, Aralık ayında yeniden yönünü aşağı çevirdi ve son bir yılın en düşük seviyesine indi.

Sentix tarafından açıklanan ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, bir önceki ay -12,8 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, Aralık ayında -17,5 puana geriledi.

Endeks böylece 2023 yılı Kasım ayından bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu.

Konu ile ilgili yapılan değerlendirmede, Almanya'da siyasi kargaşalık yaşanmasının ardından iyimser havanın yok olduğuna işaret edildi.

Cari endeks Aralık ayında, 2022 yılı Kasım ayından bu yana gördüğü en düşük seviyesinden geri geldi ve -21,5 puandan -28,5 puana indi.

Beklenti endeksi -3,8 puandan -5,8 puana doğru geriledi.



ALMANYA'DA GÖRÜNÜM TOPARLANMASINI SÜRDÜRDÜ

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Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da koalisyon hükümetinin dağılmasının ardından yatırımcıların ekonomiye bakışında iyimserliğe doğru dönen eğilim birden dağıldı. Böylece yatırımcı güven endeksi -29,8 puandan -33,2 puana doğru düşüş gösterdi.

Cari ve beklenti endeksleri de benzer yönde hareket ederek sırasıyla -45,3 puandan -50,8 puana ve -12,8 puandan -13,5 puana indi. Cari endeks 2020 yılı Haziran ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.