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Erkan, banka yöneticileriyle toplandı: Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli

23.06.2023 - 17:59 | Son Güncelleme :
Erkan, banka yöneticileriyle toplandı: Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul Finans Merkezi’nde banka yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan Erkan, "Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli" dedi. TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ise "Hep beraber daha iyi sonuçlar alacağız" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltildi. Piyasalarda hareketliliğe neden olan kararın ardından, Merkez Bankası Başkanı Erkan banka yöneticileriyle bir araya geldi. Ataşehir’deki İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantı 16.00 sıralarında başladı. Erkan’ın toplantıda bankacılık sektörünün sorunlarını, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyeceği öğrenildi.

MB BAŞKANI ERKAN: FİYAT İSTİKRARI, FİNANSAL İSTİKRAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır. İstikrarlı kararlı hedefe yönelik şekilde yapacağımızdan eminim. Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli, hem fiyat istikrarı hem finansal istikrarını sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz" dedi.

TBB YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇAKAR: HEP BERABER DAHA İYİ SONUÇLAR ALACAĞIZ

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ise "Bugün sayın başkanımız çok kısa süre olmasına rağmen geldiler, sektör temsilcilerinin tamamıyla bir araya geldik. Herkes görüşlerini söyledi. Küresel ekonomi, ülkemiz ekonomisi, bankacılık sektörünü konuştuk. Hepimizin temel amacı daha fazla yatırım, istihdam. Makro ekonominin en rasyonel şekilde yönetiliyor olması. Bunları çok iyi çalıştık, yapıcı ortamda geçen toplantı oldu. Hep beraber daha iyi sonuçlar alacağız" ifadelerini kullandı.


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