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En çok hangi hisse prim yaptı?

06.03.2021 - 13:07 | Son Güncelleme :
En çok hangi hisse prim yaptı? | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 4,80 kazançla tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 45,23 ile İndeks Bilgisayar oldu.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,80 kazançla 1.541,98 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.491,13, en yüksek 1.553,96 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,88 artışla 1.602,24 puana, Sanayi Endeksi yüzde 5,15 kazançla 2.680,08 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,76 primle 1.224,23 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 5,24 değerle 2.075,73 puana yükseldi.

İNDEKS BİLGİSAYAR EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 45,23 ile İndeks Bilgisayar oldu. Onu yüzde 20,48 ile Gözde Girişim, yüzde 15,33 ile Alcatel Lucent Teletaş oldu.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 5,95 ile Koza Madencilik, yüzde 4,04 ile Albaraka Türk, yüzde 2,73 ile Sasa Polyester olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 15 milyar 265 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 9 milyar 148 milyon lirayla Petkim, 8 milyar 782 milyon lirayla Şişecam yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 62 milyar 181 milyon lirayla Ford Otosan, 58 milyar 529 milyon lirayla Koç Holding, 55 milyar 335 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik şeklinde sıralandı.

ALTIN DÜŞTÜ, DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,74 kayıpla 411,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,73 azalışla 2 bin 729 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,19 değer kazanarak 7,49,40 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,31 azalışla 8,9550 lira oldu.

Geçen hafta 10,3610 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,57 artışla 10,4200 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,05 değer kaybederek 8,1080 liradan kapandı.

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,76, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,59 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,58 ile hisse senedi fonları oldu.


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