Elon Musk'a şok! Tesla hisseleri sert düştü...

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Tesla hisseleri Çarşamba günü yüzde 8'den fazla düşerek Trump'ın seçim zaferinden önceki en büyük düşüşünü yaşadı.



Hisse senedi, seçimden bu yana geçen altı haftada yüzde 75 artış gösterdi ve 11 Aralık'ta rekor seviyeye tırmanarak 2021'de ulaştığı önceki en yüksek seviyesini aştı.



Barclays analistleri Çarşamba günü yayınladıkları bir notta “Konuştuğumuz çoğu yatırımcı rallinin büyüklüğü karşısında şaşkına döndü” açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz hafta hisse senedi rekor seviyeye tırmanarak 2021'de ulaştığı en yüksek seviyeyi aştı. Çarşamba günkü düşüşten önce, Salı günü 479,86 dolar ile en yüksek kapanışını yaparak yükselmeye devam etmişti.

Barclays analistleri Çarşamba günü yayınladıkları bir raporda “Konuştuğumuz çoğu yatırımcı rallinin büyüklüğü karşısında şaşkına dönmüş durumda ve hissenin temel değerlerden ne kadar kopuk göründüğü göz önüne alındığında hisseyi nasıl ele alacakları konusunda kafaları giderek daha fazla karışıyor” diye görüş bildirmişti.

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Geri çekilme, teknoloji ağırlıklı endeks için yılın en kötü ikinci günü olan Nasdaq'taki yüzde 3,6'lık düşüş de dahil olmak üzere genel piyasadaki sert bir düşüşle aynı zamana denk geldi.

TRUMP'A 277 MİLYON DOLAR AKITTI

Tesla Kasım ayında yüzde 38'lik bir yükselişle Ocak 2023'ten bu yana en iyi aylık performansını ve kayıtlardaki en iyi 10. yükselişini gerçekleştirdi. Federal Seçim Komisyonu dosyalarına göre, CEO Elon Musk Trump'ın en büyük destekçilerinden biri oldu ve kampanya çalışmalarına 277 milyon dolar aktardı.

Dünyanın en zengin insanı olan Musk, Cumhuriyetçi başkan adayı Vivek Ramaswamy ile birlikte Trump yönetiminin bir danışma ofisi olarak işlev görmesi beklenen “Devlet Verimliliği Departmanı”nın başına geçmeye hazırlanıyor.

MUSK, TRUMP'I 'ARAÇ' OLARAK MI GÖRÜYOR?

SpaceX'i yöneten ve sosyal medya şirketi X'in de sahibi olan Musk'ın yeni görevi, federal kurumların bütçeleri, personel istihdamı ve uygunsuz düzenlemelerin kaldırılması için baskı yapma yeteneği üzerinde etkili olabilir. Musk, Ekim ayında Tesla'nın kazanç çağrısı sırasında yaptığı açıklamada, Trump'la olan nüfuzunu “otonom araçlar için federal bir onay süreci” oluşturmak için kullanmayı amaçladığını söyledi.



Tesla hala robotaksi üretmiyor ya da sürücüsüz araç çağırma hizmetleri sunmuyor olsa da, en büyük yerli rakibi Waymo Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'deki ticari operasyonlarını ölçeklendirirken 2024 yılında 4 milyondan fazla ücretli robotaksi yolculuğu gerçekleştirdiğini söyledi.

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Barclays analistleri “Tesla, Elon Musk'ın halka açık tek şirketi ve çoğu zaman Musk'ın kendisine yapılan bir yatırımın vekili olarak hizmet etti. Bu değer anlaşılabilir bir şekilde arttı, ancak bu durum bize göre Tesla hisselerinde zaten yüksek olan kilit adam riskini daha da arttırıyor" ifadesini kullandı.

SEÇMENLER MUSK'I İSTEMİYOR

Çarşamba günü Quinnipiac tarafından yapılan bir anket, ABD'deki seçmenlerin yüzde 53'ünün Musk'ın “Trump yönetiminde önemli bir rol oynamasını” onaylamadığını ortaya koydu. Ankete katılan kadınların yalnızca yüzde 31'i Musk'ın bir sonraki yönetimde büyük bir rol üstlenmesini onayladığını söylerken, Demokratların yalnızca yüzde 5'i onayladı.



Musk ayrıca son günlerde SEC'in, şu anda X olarak bilinen Twitter'ı satın almaya çalışırken 2022'de Tesla hisselerini satmasıyla bağlantılı bir “uzlaşma talebi” yayınladığından şikayet etti.

SEC sözcüsü CNBC'ye verdiği demeçte konuyu tartışmayı reddederek, kurumun “soruşturma sürecinin bütünlüğünü korumak için gizli bir temelde” soruşturma yürüttüğünü söyledi.

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Tesla'nın dördüncü çeyrek ve yılsonu araç teslimatlarını Ocak ayında bildirmesi bekleniyor. Cybertruck teslimatlarının başladığı Kasım 2023'ten bu yana ürün gamına önemli bir yeni araç eklemeyen Tesla, elektrikli araçlarının satışlarını yüzde 0 finansman gibi bir dizi teşvikle artırmaya çalışıyor.