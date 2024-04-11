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ECB faizi değiştirmedi

11.04.2024 - 16:30 | Son Güncelleme :
ECB faizi değiştirmedi | Piyasa Haberleri

Avrupa Merkez Bankası, faizi yüzde 4.50 oranında sabit tuttu.

Avrupa Merkez Bankası bugünkü Yönetim Konseyi toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak temel faiz oranlarını değiştirmedi.

ECB'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 4,50 seviyesinde tutulurken, mevduat faiz oranı yüzde 4,00 ve marjinal faiz oranını yüzde 4,75 olarak korundu.

Açıklamada, gelen son verilerin, Yönetim Kurulunun orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin önceki değerlendirmesini büyük ölçüde doğruladığına işaret edildi.

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ECB, "Enflasyon, düşük gıda ve mal fiyatları enflasyonunun etkisiyle düşmeye devam etti. Enflasyona ilişkin temel göstergelerin çoğu gevşiyor, ücret artışları yavaş yavaş geriliyor ve firmalar işgücü maliyetlerindeki artışın bir kısmını kârlarıyla karşılıyor. Finansman koşulları kısıtlayıcı olmaya ve geçmişteki faiz oranlarındaki artışlar talep üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor, bu da enflasyonun aşağı çekilmesine yardımcı oluyor. Ancak yurt içi fiyat baskıları güçlü ve hizmet fiyatları enflasyonunu yüksek tutuyor." denildi.

ECB Yönetim Konseyi, enflasyonun yüzde 2 orta vadeli hedefine zamanında dönmesini sağlamaya kararlı olduğunu yineledi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"ECB'nin politika faiz oranlarının devam eden enflasyonla mücadele sürecine önemli katkı sağlayacak seviyelerde olduğu değerlendirilmektedir. Yönetim Konseyi'nin gelecekteki kararları, politika faiz oranlarının gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı kalmasını sağlayacaktır. Yönetim Kurulunun enflasyon görünümüne ilişkin güncellenmiş değerlendirmesi, enflasyonun temel dinamikleri ve para politikası aktarımının gücü, enflasyonun hedefe sürdürülebilir bir şekilde yakınlaştığına dair güveni daha da artıracaksa, mevcut seviyenin düşürülmesi uygun olacaktır. para politikası kısıtlamaları Her halükarda Yönetim Konseyi, kısıtlamanın uygun seviyesini ve süresini belirlemek için verilere dayalı ve toplantı bazında bir yaklaşım izlemeye devam edecek ve önceden belirli bir oran yolu taahhüt etmeyecektir."


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