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Altında yeni tarihi zirve

12.04.2024 - 06:43 | Son Güncelleme :
Altında yeni tarihi zirve | Altın Haberleri

Ons altının 2420 dolara çıkmasıyla birlikte gram altın tarafında da yeni rekorlar kırıldı.

ABD ekonomisindeki enflasyon beklentilerinin olumsuz gerçekleşmesi, İsrail ve İran'ın saldırı mesajları altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD'de enflasyon verisi yine yüksek geldi ve Fed'in takip ettiği verilerde bozulma sürüyor. Fed'den faiz indirimi beklenirken verilerin kötü gelmesi nedeniyle faiz indirimi yıl sonuna doğru ötelendi.

Altında esas etkili olan yükseliş nedeni İsrail ve İran'ın çatışma noktasına gelen açıklamaları oldu.

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ONS ALTINDAN YENİ REKOR

Ons altın güne 2372 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2371 dolar, en yüksek de 2420 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2417 dolardan işlem görüyor ve tarihi zirvesine ulaşmış durumda.

Küresel piyasalarda komisyonsuz gram altın güne 2459 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2459 lira, en yüksek de 2517 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 2513 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altın da tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

Kapalıçarşı'da gram altın 2612 liradan alınırken 2645 liradan satılıyor.


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