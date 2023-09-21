Döviz mevduatlarından çıkış sürüyor | Piyasa Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Türk vatandaşlarının döviz mevduatları 1 milyar 75 milyon dolar seviyesinde gerileme gösterdi.

Merkez Bankası'nın faiz artırımları ve Türk Lirası mevduatı destekleyecek adımlarıyla birlikte döviz mevduatlarına olan talep geriledi. Kur Korumalı Mevduat'a olan talebin düşüşünü diğer döviz mevduatları da takip etti.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları bir haftada 1 milyar 75 milyon dolar seviyesinde azalma gösterdi.

Döviz mevduatı 177.8 milyar dolar seviyesinden 15 Eylül ile sona eren haftada 176.7 milyar dolara geriledi.

KKM'DE DE DÜŞÜŞ VAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 333 milyar TL'den 3 trilyon 306,6 milyar TL'ye indi.

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