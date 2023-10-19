  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Döviz mevduatları yükselişte geçti
‹ Önceki Haber Merkez Bankası'nın döviz rezervleri arttı Merkez Bankası'nın döviz rezervleri arttı Sonraki Haber › 24 milyar dolar dış borç ödendi 24 milyar dolar dış borç ödendi

Döviz mevduatları yükselişte geçti

19.10.2023 - 14:42 | Son Güncelleme :
Döviz mevduatları yükselişte geçti | Piyasa Haberleri

Yurt içinde yerleşik olan mudilerin döviz mevduatları 1.53 milyar dolar artış gösterdi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 529,90 milyon dolar yükseliş gösterdi.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 171 milyar 632,7 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 13 Ekim ile sona eren haftada 173 milyar 162,60 milyon dolara çıktı.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre milyar 739,40 milyon dolar artarak 101 milyar 408,70 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 790,60 milyon dolar artarak 71 milyar 754 milyon dolara geldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 717 milyon dolar yükseldi. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 92 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 809 milyon dolar artış gösterdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.769 Değişim: -0,94% Hacim : 102.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.728 19.10.2023 Yüksek 7.971
Açılış: 7.868
27,9647 Değişim: -0,13%
Düşük 27,8961 19.10.2023 Yüksek 28,5091
Açılış: 27,9998
29,6935 Değişim: 0,58%
Düşük 29,4688 19.10.2023 Yüksek 30,0718
Açılış: 29,5226
1.775,04 Değişim: 1,32%
Düşük 1.748,30 19.10.2023 Yüksek 1.787,74
Açılış: 1.751,93
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.