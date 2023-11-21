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Dev şirketin hisseleri yüzde 21 yükseldi

21.11.2023 - 08:34 | Son Güncelleme :
Dev şirketin hisseleri yüzde 21 yükseldi | Piyasa Haberleri

Çinli gayrimenkul geliştiricisi Sunac'ın yeniden yapılandırma koşullarını sağlaması ve yeni planlar yapması hissesini yüzde 21 yükseltti.

Çin'de emlak sektörü zor günler geçirirken Sunac düştüğü zor durumdan çıkmak için harekete geçti. Şirket, yeniden yapılandırma koşullarını yerine getirdi. Bunun yanında borcunu elden geçirme planlarını da devreye alan Sunac'ın hisseleri Hong Kong borsasında yüzde 21 oranında arttı ve iki ayın zirvesine yerleşti.

Yeniden yapılandırma koşullarında, yeni tahvil ihracı karşılığında mevcut borcun tamamen tasfiye edilmesi ve serbest kalması maddeleri bulunuyordu.

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ALACAKLILAR ONAY VERDİ

Sunac'tan alacaklı olanlar Eylül ayında offshore borç yeniden yapılandırmasını onayladı. Sunac'ın Hong Kong borsasındaki hisseleri, dönüştürülebilir tahvillere çevrilebilecek. Vadeleri ise 2-30 yıl aralığında olacak.


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