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Depremdeki yasaklara uymadılar... Aracı kurumlara ceza yağdı

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#Aracı Kurum#Ceza#SPK
Depremdeki yasaklara uymadılar... Aracı kurumlara ceza yağdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 08:11

Sermaye Piyasası Kurulu 6 Şubat depremlerinin olduğu gün açıkladığı yasaklara uymayan aracı kurumlara milyonlarca lira ceza kesti. Toplamda 155 milyon 566 bin 240 lira ceza kesildi.

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Sermaye Piyasası Kurulu, Kurul Karar Organı’nın 06.02.2023 tarihli ve 6/155 sayılı Kararı’nda yer alan Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında depo şartı tedbirine, açığa satış işlemi yasağına aykırı işlemlere aracılık eden yatırım kuruluşlarının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 103 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında incelenmesi sonucunda 53 aracı kuruma idari para cezalarının uygulanmasına karar verdi. Toplamda 155 milyon 566 bin 240 lira ceza kesildi.

Verilen cezalar şöyle:

Depremdeki yasaklara uymadılar... Aracı kurumlara ceza yağdı

Depremdeki yasaklara uymadılar... Aracı kurumlara ceza yağdı

Depremdeki yasaklara uymadılar... Aracı kurumlara ceza yağdı

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#Aracı Kurum#Ceza#SPK

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