Depremdeki yasaklara uymadılar... Aracı kurumlara ceza yağdı

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Sermaye Piyasası Kurulu, Kurul Karar Organı’nın 06.02.2023 tarihli ve 6/155 sayılı Kararı’nda yer alan Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında depo şartı tedbirine, açığa satış işlemi yasağına aykırı işlemlere aracılık eden yatırım kuruluşlarının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 103 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında incelenmesi sonucunda 53 aracı kuruma idari para cezalarının uygulanmasına karar verdi. Toplamda 155 milyon 566 bin 240 lira ceza kesildi.

Verilen cezalar şöyle: