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Delta varyantı piyasalara da bulaştı! Bu gelişmeler takip edilecek

29.06.2021 - 09:14
Delta varyantı piyasalara da bulaştı! Bu gelişmeler takip edilecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek.

 

Dünya genelinde Kovid-19'un delta varyantının yayılımının hızlanması ve bu kapsamda seyahat kısıtlamalarının yeniden gündeme gelmesi risk iştahını azalttı.

Delta varyantının yoğun görüldüğü ülkelerden İngiltere'de yaklaşık 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilirken, bazı Avrupa ülkelerinin yanı sıra Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, İngiltere'den yolcu uçuşlarını yasaklama kararı aldı. Öte yandan, Almanya'nın da İngiltere'ye yönelik seyahat kısıtlamalarının Avrupa Birliği (AB) genelinde alınması konusunda çalışmalar yürüttüğü basına yansıdı.

Söz konusu gelişmelere karşın İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Kovid-19 kısıtlamalarının 19 Temmuz'da tamamen kaldırılmasının önünde bir engel bulunmadığını, delta varyantı nedeniyle vaka sayılarının artmaya devam etmesine karşın ölüm ve hastaneye yatış oranlarının hala düşük olduğunu söyledi.

Bu gelişmelerle havacılık ve turizm sektörü hisselerindeki düşüş öncülüğünde dün karışık seyreden piyasalarda, yeni günün Asya borsaları tarafında negatif, endeks vadelileri tarafında ise karışık başladığı görülüyor.

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Dün New York borsasında ise teknoloji hisselerindeki yükselişin desteğiyle S&P 500 endeksi yüzde 0,24 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 artarak rekor kapanış gerçekleştirdi. Negatif ayrışan Dow Jones endeksi ise yüzde 0,44 geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, dün yüzde 1,54 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 1,47 seviyelerine gerilemesinin ardından bugün yüzde 1,48 civarında hareket ediyor. Dolar endeksi, dün yaklaşık bir haftanın ardından ilk kez 92'nin üzerini test ederken, bugün 91,9 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa borsalarında da delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ve seyahat kısıtlamalarının gündeme gelmesiyle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 geriledi. Avro/dolar paritesi ise dün yüzde 0,1 gerilemesinin ardından bugün de 1,19 seviyelerinde hareket ediyor. Dün Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann'ın ECB'nin Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamında net alımlarının ileride adım adım azaltılması gerektiğini söylemesinin ardından bugün ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin öneminin arttığı belirtiliyor.

Asya tarafında yeni günün negatif seyirle başladığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi, düşüşünü ikinci güne taşıdı ve yüzde 1 geriledi. Japonya'da perakende satışların mayısta yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artmasına karşın işsizlik oranının 0,2 puanlık yükselişle yüzde 3'e çıkmasının ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 1 geriledi.

Yurt içinde dün güne yükselişle başlayan ve gelen satışlarla düşüşe geçen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,34 azalışla 1.373,25 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi ise dün yüzde 0,9 düşüşle 8,68 seviyelerine kadar gerilemesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,69 civarında dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen yeni varyantların ekonomik toparlanmayı etkileyebileceği endişesi ve yeniden gündeme gelen seyahat kısıtlamalarının pay piyasalarını baskıladığını belirtti.

Hisse bazlı hareketlerin ve volatilitenin artabileceğini aktaran analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra ECB Başkanı Lagarde ve Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.385 puanın altında kalıcılık sağlanması durumunda 1.360 puanın destek olarak izleneceğini, 1.400 puanın ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı ekonomik güven endeksi
12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı tüketici güven endeksi
15.00 Almanya, haziran ayı TÜFE
17.00 ABD, haziran ayı tüketici güven endeksi


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