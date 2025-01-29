DeepSeek sarsıntısı geçiyor! Nvidia yüzde 9 yükseldi

Haberin Devamı

Nasdaq ve S&P 500, Çinli startup DeepSeek ve onun potansiyel olarak daha ucuz yapay zeka modelinin teknoloji hisseleri üzerinde açtığı dalgalanma dünkü yükselişlerle kırılmaya çalışıldı.

Nvidia, bir önceki seansta piyasa değerinden 589 milyar dolarlık rekor bir düşüş gerçekleştirdikten sonra hisselerin günü yaklaşık yüzde 9 artışla tamamlamasıyla işlem gününün öne çıkan şirketi oldu.

Nvidia'nın kazançlarının yardımıyla, teknoloji ağırlıklı Nasdaq yüzde 2'nin üzerinde artış göstererek yüzde 3'ün üzerinde bir kapanış kaybından çıktı. S&P 500 yaklaşık yüzde 0,9 yükselirken, Dow Jones Endüstriyel Ortalaması yaklaşık yüzde 0,3 değer kazandı.

Özellikle teknoloji sektörü, Pazartesi günü Mart 2020'den bu yana en kötü gününü yaşadıktan sonra iki yılı aşkın bir süredir en büyük iki günlük geri dönüşünü gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

SÖYLENTİLERLE PİYASALARI ÇÖKERTTİLER

Hisse senetleri, DeepSeek'in potansiyel olarak daha ucuz yapay zeka modeli için yapılan söylentilerle gelen Pazartesi günkü teknoloji öncülüğündeki bozgunda kaydedilen kayıpları azaltmaya başladı. ABD'nin yapay zeka alanındaki liderliğine yönelik bu risk, çip üreticilerinin ve diğer teknoloji isimlerinin yüksek kazanç beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağına dair soruları gündeme getirdi.

DeepSeek riski göz önünde bulundurulduğunda, bu hafta Apple, Tesla, Meta ve Microsoft'un sonuçlarıyla birlikte teknoloji şirketlerinin kazançlarına daha sıkı odaklanılıyor.

Yatırımcılar ayrıca Başkan Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin daha sert bir ton kullanmasını değerlendirirken, piyasalar Federal Rezerv'in Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararını bekliyor.

Merkez Bankası'nın son dönemdeki güçlü ekonomik veriler ışığında faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor.

Dolar, Trump'ın bir ticaret savaşına ilişkin endişeleri canlandıran yeni gümrük vergisi tehditlerinin ardından güçlendi ve Kolombiya ile yaşanan kısa süreli anlaşmazlığın ardından zaten odak noktasındaydı. Trump, yeni Hazine Bakanı Scott Bessent'in kademeli olarak uygulamaya koymayı planladığı yüzde 2,5'lik tarifeden “çok daha büyük” evrensel tarifeler istediğini söyledi.