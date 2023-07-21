Dardanel, Tat Gıda'yı almak için teklif verecek | Piyasa Haberleri

Türkiye'nin köklü gıda kuruluşlarından Dardanel, Koç Holding'in sahibi olduğu Tat Gıda'yı satın almak için harekete geçti.

Borsa İstanbul'da işlem gören iki şirket arasında alım-satım trafiği başladı. Koç Holding'in yüzde 43,5'ine sahip olduğu Tat Gıda geçtiğimiz Mayıs ayında Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklamasıyla satış ve stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi kapsamında finansal danışmanlık almıştı.

42 yıllık şirket Dardanel ise bu hamleyi kendi lehine çevirmek için hamlede bulunmaya başladı. Dardanel, hakim ortağı olan Niyazi Önen Holding çatısı altındaki 3 firmayla birlikte Tat Gıda'yı alma kararı aldı.

Dardanel'den KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimizin 20.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Tat Gıda San A.Ş.'nin hakim paylarının (%53 oranındaki paylar) satın alınması konusunda şirketimizin hakim paylarının sahibi olan Niyazi Önen Holding A.Ş.'nin çatısı altında sahibi bulunduğumuz Dardanel Greece S.A. firmamız ile beraber (3 firma) ortak olarak "Pay Satın Alma" teklifinde bulunulmasına karar verilmiştir" denildi.

DARDANEL ZOR GÜNLERDEN GEÇMİŞTİ

Bir dönem borçları nedeniyle zor günler geçiren Dardanel daha sonrasında yaptığı hamlelerle sıkıntılarından kurtulmuş ve şirket istikrara kavuşmuştu. Gıda ürünleri işleme ve değerlendirme faaliyeti gösteren Dardanel'in yüzde 68,6'sı Niyazi Önen Holding'in elinde bulunuyor. Şirketin geri kalan kısmı ise halka açık durumda. Şirketin sermayesi 586 milyon lirayken özsermayesi 1,9 milyar lira, bugün itibarıyla piyasa değeri 3,3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Şirket yılın ilk çeyreğinde ise 23,8 milyon lira zarar açıkladı.

TAT GIDA 56 YILLIK ŞİRKET

Tat Gıda 1967 yılında Vehbi Koç tarafından Bursa'da domates ürünleri işlemek üzere Tat Konserve adı altında kurulmuştu. Sonrasında Karacabey ve İzmir Torbalı'daki tesislerle büyümesini sürdüren şirket 56 yıldır faaliyet gösteriyor. Salça, ketçap, hernevi konserve, dondurulmuş gıda, mayonez imalatı yapan şirketin yüzde 43,65'i Koç Holding'in elinde bulunuyor. Şirketin sermayesi 136 milyon lirayken özsermayesi 1,2 milyar lira seviyesinde. Piyasa değeri ise bugün itibarıyla 4,8 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Şirket en son 97,8 milyon lira kar elde etmişti.

BORSADA COŞTULAR

Satın alma haberleriyle birlikte Tat Gıda ve Dardanel'in Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri tırmanışa geçti. Dardanel hissesi tavan seviyelere yaklaşarak yüzde 9,90 oranında primle 5,66 liradan işlem görürken Tat Gıda hissesi yüzde 5,91 oranında yükselişle 35,88 liradan alıcı buluyor.

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