Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Amacımız kalıcı refah sağlamak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kararlı bir şekilde uyguladığımız politikalarla enflasyonu düşürürken, dengeli büyüme yaklaşımı ile istihdamı, üretimi ve ihracatı artırmayı hedefliyoruz. Nihai amacımız ise kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme ile kalıcı sosyal refah sağlanmaktır." dedi.

Yılmaz, bugün açıklanan ekonomik veriler ile ilgili olarak X üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Orta Vadeli Programımız ile belirlenen ana çerçevede, gerçekçi bir zeminde, güven ve istikrar ile sonuç alıyoruz. Ekonomimizdeki olumlu ivme, işgücü piyasası ve sanayi üretimindeki güçlü performansla desteklenmeye devam ediyor.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, işsizlik oranı kasım ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6’ya gerilemiştir. 2024 yılı kasım ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 986 bin yeni istihdam ekonomimize kazandırılmıştır. İşsizlik oranı kadınlarda geçen aya kıyasla 0,5 puan azalırken, gençlerde işsizlik oranındaki düşüş son iki ayda 1 puana ulaşmıştır.

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Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimimiz toparlanmış, kasım ayında aylık yüzde 2,9, yıllık bazda ise yüzde 1,5 oranında artış kaydetmiştir.

Kararlı bir şekilde uyguladığımız politikalarla enflasyonu düşürürken, dengeli büyüme yaklaşımı ile istihdamı, üretimi ve ihracatı artırmayı hedefliyoruz. Nihai amacımız ise kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme ile kalıcı sosyal refah sağlanmaktır."