Covid Yeniden Öne Çıktı | Podcast | Piyasa Haberleri

Yeni haftada 3 haberin etkilerini görüyoruz. Bu 3 kritik haber hafta genelinde piyasalara nasıl etki edebilir? Hangi açıklamalar piyasaların odağında olacak?

Bigpara ‘Pusula’ yazarı olarak binlerce kişiye ulaşan Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, geçtiğimiz haftayı değerlendirip, yeni haftada hangi veri ve gelişmelerin takip edileceğini değerlendirdi. İşte Karayazıcı’nın haftalık piyasa yorumu…

Yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Etiketler