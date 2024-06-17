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Çin verileri ile Asya borsaları ve petrol fiyatları düşüşte

17.06.2024 - 12:06 | Son Güncelleme :
Çin verileri ile Asya borsaları ve petrol fiyatları düşüşte | Piyasa Haberleri

Çin'in Mayıs ayında fabrika üretiminin yavaşladığını bildirmesinin ardından Pazartesi günü Asya'da hisseler çoğunlukla düşüşteydi. Petrol fiyatları da açıklanan Çin verileri sonrası düştü.

Hürriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Pazartesi günü Asya borsalarında endeksler Tokyo'da yüzde 1,9 düşüşle 38.070,40 puana, Seul'de Kospi ise yüzde 0,5 düşüşle 2.744,63'e geriledi. Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 7.712,90 puana geriledi.

Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla 17.960,09 puana yükselirken, Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,6 düşüşle 3.015,95 puana düştü.

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Hükümet, Çin'de fabrika üretiminin Mayıs ayında yüzde 5,6 düştüğünü, bunun analistlerin tahminlerinin altında olduğunu bildirdi. 

AVRUPA PİYASALARI 

Avrupa'da hisse senetleri, bölgenin geleceğine ilişkin belirsizliği artıran seçimlerin ardından düştü.

Fransa'nın CAC 40 endeksi yüzde 2,7 düşerek haftalık kaybını iki yıldan uzun bir sürenin en kötü seviyesi olan yüzde 6,2'ye çıkardı. Alman DAX endeksi ise yüzde 1,4 düştü.

PETROL FİYATLARI

Açıklanan Çin verileri, petrol fiyatlarındaki yükselişi de durdurdu. Pazartesi günü erken saatlerde yapılan diğer işlemlerde ABD gösterge ham petrolü, New York Ticaret Borsası'ndaki elektronik ticarette 30 sent düşerek varil başına 77,75 dolara geriledi.

Uluslararası standart olan Brent ham petrolü 30 sent düşerek varil başına 82,32 dolara geriledi.


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