BYD hisseleri yüzde 20 yükseldi

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BYD hisseleri, Çinli elektrikli araç üreticisinin akıllı sürüş teknolojisine ilişkin merakla beklenen güncellemesi öncesinde yatırımcıların heyecanının artmasıyla 2020 sonlarından bu yana en iyi haftasını kaydetme yolunda ilerliyor.

Şirketin Hong Kong'da işlem gören hisseleri, Pazartesi günü düzenlenecek bir etkinlikte otopilot sistemindeki ilerlemeyi göstereceği ve düşük fiyatlı otomobillerine daha fazla zeka özelliği getireceği beklentileriyle beş seansta yüzde 20'den fazla değer kazandı.

BYD'nin akıllı sürüş teknolojilerindeki herhangi bir önemli gelişme, halihazırda dünyanın en büyüğü olan ve Shenzhen merkezli firmanın lider olduğu Çin'in elektrikli otomobil pazarındaki rekabeti daha da yoğunlaştıracak. Ayrıca, Avrupa Birliği ve ABD'nin Çinli elektrikli araçlara uyguladığı ağır gümrük vergilerinin BYD'nin görünümüne zarar verdiği bir dönemde BYD'nin yeni pazarlara girme çabalarına da yardımcı olabilir.

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Aralarında Tina Hou'nun da bulunduğu Goldman Sachs Group Inc. analistleri bir notta "BYD'nin otopilot ilerlemesini hızlandırması, sektör lideri olarak konumu göz önüne alındığında pazar üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olacak ve diğer oyuncular, özellikle de kitlesel pazar markaları onu takip edecektir" dedi.