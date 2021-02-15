‹ Önceki Haber Tarım ÜFE ocak ayında arttı Tarım ÜFE ocak ayında arttı Sonraki Haber › Çeyrek altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira?

Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

15.02.2021 - 11:41
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı | Piyasa Haberleri

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri ocakta 89,6 milyar lira, bütçe giderleri 113,8 milyar lira olarak hesaplandı.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Buna göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 azalarak 89 milyar 609 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 13 artışla 113 milyar 763 milyon lira olarak kaydedildi.

##$HABER_1468233$##

Bütçe, ocakta 24 milyar 154 milyon lira açık verdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.562 Değişim: 1,56% Hacim : 28.535 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.547 15.02.2021 Yüksek 1.566
Açılış: 1.551
6,9640 Değişim: -1,02%
Düşük 6,9449 15.02.2021 Yüksek 7,0383
Açılış: 7,0357
8,4487 Değişim: -0,91%
Düşük 8,4266 15.02.2021 Yüksek 8,5534
Açılış: 8,526
407,27 Değişim: -1,16%
Düşük 405,84 15.02.2021 Yüksek 413,09
Açılış: 412,06
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.