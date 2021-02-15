Çeyrek altın kaç lira? | Altın Haberleri

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 409,9 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 665 lira, Cumhuriyet altını 2.720 liradan satılıyor.

Cuma günü sakin bir seyir izleyen gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 412,7 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftaya dolar kuru ve altının ons fiyatına paralel değer kaybıyla başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 409,9 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 665 lira, Cumhuriyet altını da 2.720 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.817 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışıyla artan risk iştahına paralel altının ons fiyatının baskılandığını söyledi.

Bugün yurt içinde ocak ayı merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.820 ve 1.840 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Etiketler