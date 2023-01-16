Bütçe gerçekleşmeleri açıklandı | Piyasa Haberleri

2021 yılı Aralık ayında 155 milyar 7 milyon TL olan merkezi yönetim bütçe açığı 2022 yılı Aralık ayında 118 milyar 617 milyon TL olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılı Aralık ayı merkezi yönetim bütçe gelişmelerine göre, Aralık ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 373,8 milyar TL, bütçe gelirleri 255,2 milyar TL ve bütçe açığı 118,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 355,6 milyar TL ve faiz dışı açık ise 100,4 milyar TL olarak gerçekleşti.



2021 yılı Aralık ayında 155 milyar 7 milyon TL olan merkezi yönetim bütçe açığı 2022 yılı Aralık ayında 118 milyar 617 milyon TL açık verdi. 2021 yılı Aralık ayında 146 milyar 47 milyon TL faiz dışı açık verilirken 2022 yılı Aralık ayında 100 milyar 371 milyon TL faiz dışı açık verildi.



Merkezi yönetim bütçe giderleri Aralık ayı itibarıyla 373 milyar 816 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 18 milyar 246 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 355 milyar 570 milyon TL olarak gerçekleşti.



ARALIK’TA BÜTÇE GİDERLERİ 2,83 TRİLYON LİRA OLDU



2022 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 2 trilyon 831 milyar 472 milyon TL ödenekten Aralık ayında 373 milyar 816 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 284 milyar 717 milyon TL harcama yapıldı. Aralık ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 21,2 iken 2022 yılında yüzde 13,2 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,9 oranında artarak 355 milyar 570 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 23,6 iken 2022 yılında yüzde 14,2 oldu.



Merkezi yönetim bütçe gelirleri Aralık ayı itibarıyla 255 milyar 199 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 211 milyar 514 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 35 milyar 620 milyon TL oldu.



2021 yılı Aralık ayında bütçe gelirleri 129 milyar 710 milyon TL iken 2022 yılının aynı ayında yüzde 96,7 oranında artarak 255 milyar 199 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Aralık ayı gerçekleşme oranı 2021 yılında yüzde 11,8 iken 2022 yılında yüzde 10 oldu. 2022 yılı Aralık ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89,6 oranında artarak 211 milyar 514 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 12,1 iken 2022 yılında yüzde 9,7 oldu.



BÜTÇE, OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE 139,1 MİLYAR LİRA AÇIK VERDİ



2022 yılı Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 2 trilyon 941,4 milyar TL, bütçe gelirleri 2 trilyon 802,4 milyar TL ve bütçe açığı 139,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 2 trilyon 630,5 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 171,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde 201 milyar 507 milyon TL açık vermiş iken 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde 139 milyar 65 milyon TL açık verdi. 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde 20 milyar 655 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde 171 milyar 838 milyon TL faiz dışı fazla verildi.



Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Aralık dönemi itibarıyla 2 trilyon 941 milyar 420 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 310 milyar 903 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 2 trilyon 630 milyar 517 milyon TL olarak gerçekleşti.



BÜTÇE GİDERLERİ GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 83,4 ORANINDA ARTTI



2022 yılı Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83,4 oranında artarak 2 trilyon 941 milyar 420 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,9 oranında artarak 2 trilyon 630 milyar 517 milyon TL olarak gerçekleşti.



Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Aralık dönemi itibarıyla 2 trilyon 802 milyar 355 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 2 trilyon 353 milyar 286 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 387 milyar 287 milyon TL oldu.



2021 yılı Ocak-Aralık döneminde bütçe gelirleri 1 trilyon 402 milyar 38 milyon TL iken 2022 yılının aynı döneminde yüzde 99,9 oranında artarak 2 trilyon 802 milyar 355 milyon TL olarak gerçekleşti. 2022 yılı Ocak-Aralık dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102 oranında artarak 2 trilyon 353 milyar 286 milyon TL oldu.

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