  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Bugün gözler Merkez Bankası'nda
‹ Önceki Haber CEO Event hissesine emir paketi tedbiri CEO Event hissesine emir paketi tedbiri Sonraki Haber › Borsa İstanbul yükselişe geçti Borsa İstanbul yükselişe geçti

Bugün gözler Merkez Bankası'nda

19.01.2023 - 07:04 | Son Güncelleme :
Bugün gözler Merkez Bankası'nda | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası bugün yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Faiz tek hanede ve geçtiğimiz toplantı özetlerinde bu durumun bir süre daha devam edeceğine dair sinyaller verilmişti.

Küresel piyasalar veri yoğunluğunu atlatmışken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün saat 14:00'de faiz kararını açıklayacak. Faizi tek haneye indiren Merkez Bankası'ndan uzmanlar bir değişiklik beklemiyor. Enflasyon tarafında gerçekleşmeye başlayan gerileme eğiliminin ivmesiyle birlikte faizin yüzde 9 seviyesinde kalması bekleniyor.

Faiz kararı öncesinde Borsa İstanbul son 5 işlem gününde yükseliş gösterdi ve tarihi yüksek seviyelerine yeniden yaklaştı.

Döviz kurlarında ise ılımlı hareketlenmeler gözlemleniyor. Dolar 18,80, euro ise 20,31 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Altın fiyatları ise ons tarafında 1900 doların üzerinde gram tarafında da tarihi yüksek seviyelere yakın olarak 1153 liradan işlem görüyor.

Kripto para birimleri ise ABD ve AB'den gelen pozitif veriler eşliğinde hafif yükseliş hareketi yapsa da lider kripto para birimi Bitcoin 21 bin dolar seviyesini aşmakta zorlanıyor.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
5.444 Değişim: 1,12% Hacim : 37.079 Mio.TL Son veri saati : 11:38
Düşük 5.349 19.01.2023 Yüksek 5.453
Açılış: 5.371
18,7952 Değişim: -0,02%
Düşük 18,7301 19.01.2023 Yüksek 18,8091
Açılış: 18,7994
20,3412 Değişim: 0,26%
Düşük 20,2399 19.01.2023 Yüksek 20,3609
Açılış: 20,2876
1.156,65 Değişim: 0,52%
Düşük 1.147,12 19.01.2023 Yüksek 1.158,48
Açılış: 1.150,62
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.