Buffett'tan Domino's Pizza atağı! Nakitleri hisseye basmaya başladı

Haberin Devamı

Berkshire Hathaway Inc. üçüncü çeyrekte Domino's Pizza Inc. ve Pool Corp. hisselerini satın alırken, Yönetim Kurulu Başkanı Warren Buffett uzun süredir elinde tuttuğu bazı yatırımları azalttı. Bu iki yeni şirketin hisseleri New York'ta geç saatlerde yapılan işlemlerde yükseliş gösterdi.

Buffett, Domino's'ta 1.3 milyon hisseye 550 milyon dolar verdi. Böylece pizzacı yüzde 3,6'lık payını satmış oldu.

Berkshire ayrıca havuz ekipmanları toptan dağıtıcısı Pool Corp. şirketinden yaklaşık 152 milyon dolar değerinde yüzde 1'lik bir hisse satın aldı.

KOZMETİK İŞİNDEN ÇIKIYOR

Bu arada Buffett'ın şirketi, bir önceki çeyrekte satın aldığı kozmetik perakendecisi Ulta Beauty'deki hisselerinin çoğunu sattı. Ulta Beauty hisseleri genişletilmiş işlemlerde yüzde 4'ten fazla değer kaybetti. Domino's ve Pool, dosyalamanın hemen ardından mesai sonrası yüzde 7'den fazla değer kazandı.

Haberin Devamı

Hareketleri sadık takipçileri tarafından geniş çapta takip ve taklit edilen 94 yaşındaki yatırım gurusu, son aylarda bazı önemli varlıklarını azaltarak Apple Inc. ve Bank of America Corp. hisselerini yaklaşık yüzde 25 oranında azaltarak yüzde 10 eşiğinin altına indirdi.

Apple hisselerinin elden çıkarılması Berkshire'ın teknoloji sektörüne ayırdığı payı yaklaşık yüzde 3 oranında azalttı. Berkshire, Eylül ayına kadar olan üç aylık dönemde toplam 34,6 milyar dolarlık net hisse satışı gerçekleştirdi. Çeyrek boyunca hisse geri alımı yapılmaması ile birlikte, satışlar Berkshire'ın nakit stokunu 325,2 milyar dolarlık rekor bir seviyeye taşıdı.

"NAKİTLERİ HARCAMAK İSTERİZ"

Buffett, Mayıs ayında hissedarlara nakit yığınıyla ilgili olarak “Bunu harcamayı çok isteriz,” dedi, “ancak çok az riski olan ve bize çok para kazandırabilecek bir şey yaptığımızı düşünmediğimiz sürece harcamayacağız.” ifadesini kullandı.