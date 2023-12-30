Bu yılın kazandıran yatırım araçları belli oldu! İşte sıralı tam liste... | Piyasa Haberleri

2023 yılının bitmesine saatler kala piyasalar da kapandı ve son rakamlar belli oldu. Yılın en çok kazandıranları belli oldu. Liderliği yeni nesil yatırım araçlarından olan kripto paralar ellerinde tutarken geleneksel yatırım araçları da güçlü seyretti.

Uluslararası piyasalar 2023 yılını tamamladı. Enflasyon sorunuyla mücadele eden tüm ülkeler aldıkları aksiyonlarla enflasyonu düşürmeyi planlasalar da 2023'te de başarılı olamadılar.

Yüksek faizle enflasyonu düşürmeye çalışan ülkeler enflasyondaki yükseliş ivmesini kırsa da tam manasıyla hedefledikleri enflasyona ulaşamadı.

Bu sebeple yatırım enstrümanlarında volatilite yüksek seyretti. Bazıları hızlı yükseliş kaydederken bazılarında dramatik düşüşler görüldü.

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ABD Merkez Bankası Fed'in alacağı aksiyonlar tüm dünya ekonomileri için yol gösterici olmaya başladı. Fed'in 2024 yılında yüzde 2 enflasyon hedefine yaklaşmasıyla birlikte faiz indirimlerine başlayacağı beklentisi arttı. Bu gelişmeyle birlikte dolar diğer para birimleri karşısında yıl sonunda değer kaybetmeye başladı, altın yükselişe geçti.

ENFLASYON YÜZDE 61.98 SEVİYESİNDE

Türkiye'de Kasım ayında enflasyon yıllık yüzde 61.98 oranında açıklandı. Başka bir deyişle dolar, altın, euro, Bitcoin gibi yatırım araçlarına parasını yatıranlar yüzde 61.98'in üzerinde kazanç elde ettiyse parasını doğru yönetmiş sayılıyor.

EN ÇOK BITCOIN KAZANDIRDI

Yatırım araçları arasında en çok kazandıran kripto para birimleri oldu. Bitcoin yüzde 154, Ethereum yüzde 97.74 kazandırdı.

Geleneksel yatırım araçlarından altın yüzde 82.40 oranında getiri sağladı.

İşte yatırım yapanları ilgilendiren dolar, euro, sterlin, borsa, altın, gümüş, petrol, Bitcoin, Ethereum fiyatlarındaki değişimler

DOLAR

Dolar yıla 18.7024 liradan başladı. Yıl içinde genel olarak yükseliş hareketi izledi. Yılı tarihi yüksek seviyelerden 29.5711 liradan tamamladı. Böylece dolar 2023 yılında yatırımcısına yüzde 58.11 oranında kazandırdı. Dolar enflasyonun altında kazanç sağladı.

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EURO

Euro yıla 20.0163 liradan başladı. Yıl içinde yükseliş hareketini devam ettirdi ve yılı 32.5862 liradan tamamladı. Böylece euro yatırımcısı 2023 yılında yüzde 62.79 kazanmış oldu. Bu da enflasyon üstü getiri oluşturdu.

STERLİN

Sterlin yıla 22.5874 liradan başlamıştı. Yıl içinde sterlin de istikrarlı yükseliş grafiği sergiledi ve yılı 37.5440 liradan tamamladı. Sterlin yatırımcısına yüzde 66.21 oranında kazanç sağladı ve enflasyon üstü getiri verdi.

BORSA İSTANBUL

Borsa İstanbul yıla 5568 puandan başlamıştı. 6 Şubat deprem felaketinin yaşandığı dönemde düşüşe geçen BİST, seçimlerin ardından hızlı ralliye başladı. BİST 3 Ekim 2023 tarihinde 8562 puan ile tarihi zirvesini gördükten sonra bir miktar ivme kaybına uğradı ve yılı 7470 puandan tamamladı. BİST'te bazı hisseler yatırımcısına yıl içinde kazandırırken bazıları da kayba neden oldu. Bundan dolayı hisse bazındaki değişiklikler yatırımcılar için daha iyi yol gösterici olacaktır.

GRAM ALTIN

Gram altın uluslararası piyasalarda yıla 1096 liradan başladı. Yılı 1954 liradan tamamladı ve yatırımcısına yüzde 78.28 oranında kazanç sağladı. Enflasyon üstü getiri oluşturdu.

KAPALIÇARŞI GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın yıla 1114 liradan başladı. Yılı 2032 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'dan alınan altın böylece yatırımcısına bir yılda yüzde 82.40 oranında kazanç sağladı. Enflasyon üstü getiri oluşturdu.

ONS ALTIN

ONS altın yıla 1823 dolardan başladı. Yıl içinde dalgalı seyreden ons altın yılı 2063 dolardan tamamladı. Ons altın rakamsal bazda yüzde 13.16 oranında yükseliş yaşadı. Dolar bazına bakarsak yılbaşında 1 ons altın 1823 dolardan satılıyordu ve dolar yıl başında 18.7024 liraydı. Böylece 1 ons altın 34 bin 94 liradan alınıyordu. Yıl sonunda ise ons altın 2063 dolara yükseldi, dolar ise 29.5711 liradan kapandı. Böylece 1 ons altın 61 bin 5 liraya çıkmış oldu.

GÜMÜŞ

Gümüş yıla 14.86 liradan başladı. Yılın son işlem gününde gümüş 1 gram gümüş 23.15 liradan satıldı. Böylece gümüş bir yılda yüzde 55.87 oranında kazanç sağladı. Gümüşün getirisi enflasyonun altında kaldı.

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PETROL

Brent petrol yıla 85,62 dolardan başladı. Yıl sonunda petrol 77.07 dolardan kapandı. Böylece petrol yatırımcısı bir yılda yüzde 9.98 oranında zarar etti.

BITCOIN

Bitcoin yıla 16 bin 547 dolar seviyesinden başladı. Yıl sonunda şu sıralarda Bitcoin 42 bin 65 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bitcoin 7/24 işlem gördüğü için bugün itibarıyla yatırımcısına yüzde 154 kazandırmış oldu.

ETHEREUM

Ethereum yıla 1196 dolardan başladı. Yıl sonunda Ethereum şu sıralar 2302 dolardan işlem görüyor. Ethereum 7/24 işlem gördüğü için bugün itibarıyla yatırımcısına yüzde 92.47 oranında kazandırmış oldu. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

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