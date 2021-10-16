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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

16.10.2021 - 10:12
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,83, altının gram satış fiyatı yüzde 3,96, dolar/TL yüzde 2,89, Euro/TL yüzde 3,24 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.397,15, en yüksek 1.432,15 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,83 artarak 1.409,56 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,96 kazançla 525,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,94 artışla 3.481,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 818,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 850,00 liraya çıktı. Bu hafta ABD doları yüzde 2,89 değer kazanarak 9,1950 liraya, Euro da yüzde 3,24 artarak 10,6710 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,40, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,74 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5,15 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.


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