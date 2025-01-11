Bu hafta en çok altın ve dolar kazandırdı

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Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları altın ve dolar oldu.

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,59 artışla 3 bin 60 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,58 değer kazanarak 20 bin 752 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,12 artışla 35,4110 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,19 azalışla 36,3310 lira oldu.

Geçen hafta 43,8500 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,88 değer kaybederek 43,3370 liraya geriledi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,59 azalışla 38,6580 liradan alıcı buldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,63 değer kaybederek 9.910,61 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.865,74 ve en yüksek 10.159,14 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,22 azalarak 11.891,62 puan, hizmetler endeksi yüzde 1,28 değer kaybıyla 9.707,89 puan, sanayi endeksi 1,82 azalışla 13.006,09 puan, teknoloji endeksi yüzde 2,83 kazançla 14.496,66 puan oldu.