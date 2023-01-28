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Borsa yatırımcısı 4 milyonu geçti

28.01.2023 - 09:30 | Son Güncelleme :
Borsa yatırımcısı 4 milyonu geçti | Piyasa Haberleri

Son günlerin gözde yatırım aracı Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısında yeni rekor kırıldı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MMK) paylaştığı verilere göre, 25 Ocak 2023 itibariyle yatırımcı sayısı 4 milyonu aştı. MKK, borsada aylık yatırımcı sayısının 356 bin 82 kişiye karşılık gelen yüzde 9.75 oranında arttığını kaydetti. Yıllık yatırımcı sayısı ise 1 milyon 640 bin 620’ye karşılık gelen yüzde 69.38 oranında arttı. 31 Aralık 2022 itibariyla yatırımcı sayısının 3 milyon 794 bin 409 olarak kaydedilmişti. 2022 yılında borsaya giren yatırımcı sayısı ise 1 milyon 427 bin 457’yi bulmuştu.

 


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