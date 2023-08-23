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Borsa Sihirbazı Aref'in portföyü ortaya çıktı

23.08.2023 - 17:40 | Son Güncelleme :
Borsa Sihirbazı Aref'in portföyü ortaya çıktı | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hakkında tedbir ve işlem yasağı getirilen illüzyonist Aref Ghafouri'nin portföyündeki hisseler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandı. Aref'in 15 hissede payı olduğu ve bugünkü fiyatlarla ortalama olarak 1.8 milyonluk hissesi olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borsalarda 6 ay işlem yasağı getirilen Aref Ghafouri'nin portföyü Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından açıklandı. Aref Ghafouri'nin 6 ay boyunca borsalarda işlem yasağı almasından dolayı portföyünde bulunan hisseler satışa sunuldu.

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG HİSSESİNDE RADARA TAKILDI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı incelemeler neticesinde Aref Ghafouri, Avrupa Yatırım Holding hissesinde yaptığı işlemlerden ötürü 6 ay boyunca işlem yasağı aldığı açıklandı. Bunun akabinde Merkezi Kayıt Kuruluşu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait portföyleri sıraladı. Portföyler arasında illüzyonist Aref Ghafouri'nin de hisseleri yer aldı.

Buna göre Aref Ghafouri'nin Alkim Alkali, Anel Elektrik, Aselsan, Astor Enerji, Avrasya GYO, BİM, CW Enerji, Ege Profil, Forte Bilgi İşlem, Garanti BBVA, HUN Yenilenebilir Enerji, İzdemir Enerji, Koray GYO, QUA Granite, Tatlıpınar Enerji hisseleri olduğu belirlendi.

TOPLAM HİSSE VARLIĞI 1,8 MİLYON

Portföyündeki hisseler hesaplandığında toplam büyüklüğü bugünkü fiyatlara göre ortalama olarak 1 milyon 850 bin lira olduğu ortaya çıktı.

AREF'E TEDBİR DE GETİRİLMİŞTİ

Ghafouri'ye yine Avrupa Yatırım Holding hissesinde BİST yatırımcı bazında tedbir uygulaması da getirmişti. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle Aref Ghafouri ve Eren Çayır adlı yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 22/06/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır" denilmişti. 22 Temmuz 2023 tarihinde ise bu tedbir tarihi dolması nedeniyle kaldırılmıştı.

PİYASA DOLANDIRICILIĞI TEDBİRLERİ ALINDI

Sermaye Piyasası Kurulu, 13 kişi hakkında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; 13 kişi hakkında 21.08.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.


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