Borsa İstanbul'da sert satış! | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul güne yüzde 0,53 oranında düşüşle 4903 puandan başladı. Açılışın hemen ardından sert satışlar yüzde 7'yi aştı ve devre kesici çalıştı.

Borsa İstanbul düşüşe devam ediyor. Güne yüzde 0,53 oranında düşüşle 4903 puandan başlayan BİST açılışın ardından hızlı satışlarla karşılaştı.

BİST şu sıralar yüzde 7,11 oranında oranında düşüşle 4579 puan seviyesinde işlem görüyor.

YUKARI ADIM KURALI UYGULANIYOR

Saat 10:17:14 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 3 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanıyor.

DEVRE KESİCİ ÇALIŞTI

Borsa İstanbul'da düşüş yüzde 5'e ulaştı ve devre kesici çalıştı. Böylece BİST'teki hisselerde işlemler geçici olarak durduruldu.

BİST'ten yapılan açıklama şöyle:

Saat 12:11:30 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur

Etiketler