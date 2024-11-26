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Borsa İstanbul'da açığa satış yasağı kalkıyor

Güncelleme Tarihi:

#SPK#Ömer Gönül#Açığa Satış
Borsa İstanbulda açığa satış yasağı kalkıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 11:14

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, açığa satış işlem yasağını yakında kaldıracaklarını bildirdi

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, açığa satış işlem yasağının kaldırılmasına ilişkin, "Yakında kaldıracağız. Üzerinde çalışıyoruz. Olgunlaştırmamız lazım. Endekslerle ilgili çalışmalar var, onları bitirelim ondan sonra açıklayacağız." dedi.

Gönül, Turizm Yatırım Forumu'nda, gazetecilerin, açığa satış işlem yasağının kaldırılması ile ilgili sorularını yanıtladı.

Yasağın kaldırılmasına ilişkin Gönül, "Yakında kaldıracağız. Üzerinde çalışıyoruz. Olgunlaştırmamız lazım. Endekslerle ilgili çalışmalar var, onları bitirelim, ondan sonra açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Gönül, "2025'e kalır mı?" sorusu üzerine de "İnşallah kalmaz. Teknik altyapısını yapalım, ondan sonra açığa satış yasağını kaldıracağız." dedi.

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#SPK#Ömer Gönül#Açığa Satış

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