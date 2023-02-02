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Borsa İstanbul hızlı düşüşte

02.02.2023 - 09:56 | Son Güncelleme :
Borsa İstanbul hızlı düşüşte | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul güne yüzde 0,14 oranında yükselişle 4720 puandan başladı. Açılışın ardından sert düşüş gösteren BİST kayıplarını artırıyor.

Borsa İstanbul dünkü sert düşüşün ardından güne yataya yakın pozitif seyirle başladı. BİST güne yüzde 0,14 oranında yükselişle 4720 puandan başlangıç yaptı. Kısa süre pozitif kalan BİST yeniden satışa döndü. Yüzde 2 civarında hızlı düşen BİST gün ortasına doğru toparlandı ve yüzde 2,5 oranında prime yöneldi. Gün sonuna doğru düşüşe geçen BİST şu sıralar yüzde 2 oranında düşüşle 4617 puandan işlem görüyor.

Dolar 18,8151 lira, euro 20,6871 lira, euro/dolar paritesi 1,109891 lira, gram altın ise 1182 lira seviyesinde bulunuyor.


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