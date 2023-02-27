Borsa İstanbul satıcılı seyrediyor | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul güne yüzde 0,35 oranında yükselişle 5076 puandan başladı. Açılışın hemen ardından BİST satıcılı seyre yöneldi.

Borsa İstanbul geçtiğimiz haftaki dalgalı seyrinin ardından haftaya alıcılı başlangıç yaptı. BİST güne yüzde 0,35 oranında primle 5076 puandan başladı. Açılışın ardından satış geldi ve BİST yüzde 1'e yakın değer kaybetti. Şu sıralar BİST yüzde 0,87 oranında düşüşle 5015 puan seviyesinde işlem görüyor.

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