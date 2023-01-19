Borsa İstanbul yükselişe geçti | Piyasa Haberleri

Son 5 işlem gününde pozitif seyreden Borsa İstanbul yataya yakın düşüşle açıldı. BİST güne yüzde 0,24 oranında gerilemeyle 5371 puandan başladı. Açılışın ardından dalgalı seyreden BİST şu sıralar yüzde 1,18 oranında primle 5446 puandan işlem görüyor.

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