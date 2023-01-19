Borsa İstanbul yükselişe geçti | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul yükselişe geçti
Borsa İstanbul güne yüzde 0,24 oranında düşüşle 5371 puandan başladı. Açılışın ardından ılımlı yükseliş hareketi gösteren BİST pozitif tarafa yöneldi
Son 5 işlem gününde pozitif seyreden Borsa İstanbul yataya yakın düşüşle açıldı. BİST güne yüzde 0,24 oranında gerilemeyle 5371 puandan başladı. Açılışın ardından dalgalı seyreden BİST şu sıralar yüzde 1,18 oranında primle 5446 puandan işlem görüyor.
BİST'te 290 hisse yükselirken 151 hisse düşüş eğiliminde.
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