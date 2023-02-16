Borsa İstanbul primli seyrediyor | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul dünkü yükselişin ardından bugüne de güç kazanarak başladı. BİST güne yüzde 7,29 oranında yükselişle 5311 puandan başladı.

Borsa İstanbul primli seyretmeye devam ediyor. 5 işlem günü kapalı kaldıktan sonra dün işleme başlayan ve yüzde 10'a yakın yükseliş gösteren BİST bugün de yükselişle açıldı. BİST güne yüzde 7,29 oranında yükselişle 5311 puandan başladı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 8,10, holding endeksi yüzde 6,60 değer kazandı.

Gün içinde primini azaltan BİST şu sıralar yüzde 2,25 oranında yükselişle 5062 puandan işlem görüyor.



89 hisse yükselirken 381 hisse düşüş gösterdi.

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