  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Borsa İstanbul primli seyrediyor
‹ Önceki Haber Altında hızlı düşüş Altında hızlı düşüş Sonraki Haber › Merkez'in rezervleri belli oldu Merkez'in rezervleri belli oldu

Borsa İstanbul primli seyrediyor

16.02.2023 - 09:56 | Son Güncelleme :
Borsa İstanbul primli seyrediyor | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul dünkü yükselişin ardından bugüne de güç kazanarak başladı. BİST güne yüzde 7,29 oranında yükselişle 5311 puandan başladı.

Borsa İstanbul primli seyretmeye devam ediyor. 5 işlem günü kapalı kaldıktan sonra dün işleme başlayan ve yüzde 10'a yakın yükseliş gösteren BİST bugün de yükselişle açıldı. BİST güne yüzde 7,29 oranında yükselişle 5311 puandan başladı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 8,10, holding endeksi yüzde 6,60 değer kazandı.

Gün içinde primini azaltan BİST şu sıralar yüzde 2,25 oranında yükselişle 5062 puandan işlem görüyor.

89 hisse yükselirken 381 hisse düşüş gösterdi.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
5.090 Değişim: 2,82% Hacim : 81.272 Mio.TL Son veri saati : 17:01
Düşük 4.943 16.02.2023 Yüksek 5.320
Açılış: 5.311
18,8505 Değişim: 0,01%
Düşük 18,8253 16.02.2023 Yüksek 18,9250
Açılış: 18,8485
20,1738 Değişim: 0,08%
Düşük 20,1197 16.02.2023 Yüksek 20,2803
Açılış: 20,1582
1.110,66 Değişim: -0,29%
Düşük 1.107,78 16.02.2023 Yüksek 1.118,36
Açılış: 1.113,87
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.