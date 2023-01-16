Borsa İstanbul güçlü seyrediyor | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününe alıcılı başladı. BİST güne yüzde 0,57 oranında yükselişle 5013 puandan başladı. Açılış sonrası yükseliş seyrini devam ettiren BİST şu sıralar yüzde 3.60 oranında primle 5168 puan seviyesinde işlem görüyor.

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