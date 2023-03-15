BİST'ten MMC Sanayi'ye finansal durum uyarısı | Piyasa Haberleri

"Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-d maddesi kapsamında uyarılmasına karar verilmiştir."

BIST'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

Borsa İstanbul, MMC Sanayi'nin faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olması nedeniyle uyarılmasına karar verdi.

Borsa İstanbul, MMC Sanayi'ye finansal durumunun bozulmasından dolayı uyarı verdi.

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