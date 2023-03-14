BİST'teki iki şirketten 4.5 milyon euroluk anlaşma | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul, Çan 2 Termik, Körfez GMYO ve Rodrigo Tekstil hisselerinde 1 ay süreyle açığa satış ve kredili işlemlere konu edilmemesine yönelik karar aldı. BIST'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CANTE.E, KRGYO.E ve RODRG.E payları 14/03/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/04/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek

Çuhadaroğlu Alüminyum ile Gentaş arasında 4.5 milyon euroluk anlaşma yapıldı. Anlaşma kapsamında Gentaş Gaziantep Projesi Alüminyum Cephe Kaplama İşleri yapılacak.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bağlı ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Gentaş İç ve Dış Tic. Nak. Taş. Ltd. Şti. arasında 13.03.2023 tarihinde (bugün) proje, imalat ve montaj taahhütlerini kapsayan "Gentaş Gaziantep Projesi Alüminyum Cephe Kaplama İşleri" sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 4.500.000 EURO + KDV (bugünkü kur ile karşılığı yaklaşık 91.354.500 TL + KDV)'dir."

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