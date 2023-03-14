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BİST'te işlem gören 3 şirkete açığa satış ve kredili işlem yasağı

14.03.2023 - 08:20 | Son Güncelleme :
BİST'te işlem gören 3 şirkete açığa satış ve kredili işlem yasağı | Piyasa Haberleri

BİST, Çan 2 Termik, Körfez GMYO ve Rodrigo Tekstil hisselerinde açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Borsa İstanbul, Çan 2 Termik, Körfez GMYO ve Rodrigo Tekstil hisselerinde 1 ay süreyle açığa satış ve kredili işlemlere konu edilmemesine yönelik karar aldı.

BIST'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CANTE.E, KRGYO.E ve RODRG.E payları 14/03/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/04/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.


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