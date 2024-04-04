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BİST'te hissesi olanlar dikkat! Bugün son gün...

04.04.2024 - 08:28 | Son Güncelleme :
BİST'te hissesi olanlar dikkat! Bugün son gün... | Piyasa Haberleri

Ramazan Bayramı tatili önümüzdeki hafta başlıyor ve parasını Borsa İstanbul'da ya da fonlarda değerlendirenlerin paraya ihtiyacı varsa hisse ve fonlarını bozmaları için bugün son gün. Aksi halde Cuma ve sonrasında hisse, fon satışı yapanlar paralarının takasları 15 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

Piyasalar uzun bir tatile girmeye hazırlanıyor. Ramazan Bayramı nedeniyle piyasalar 9 Nisan Salı günü saat 13:00'a kadar işlem görecek ve sonrasında işleme kapanacak. Piyasalarda işlemler 15 Nisan Pazartesi itibarıyla başlamış olacak.

HİSSE VE FON SATACAKLAR DİKKAT!

Borsa İstanbul'da hissesi, fonu olan ve bayram için ya da farklı bir nedenden ötürü paraya ihtiyacı varsa 15 Nisan 2024'e kadar takasın gerçekleşmesini beklememek için bugün (04/04/2024) hisse ve fonunu satması gerekiyor.

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9 Nisan 2024 tarihinde Borsa İstanbul saat 13:00'a kadar açık olsa da takas işlemleri gerçekleşmeyeceği için 8 Nisan 2024 tarihine kadar takasların sonuçlanması gerekiyor. Bu nedenle bugünden itibaren hisse ve fon satışlarının gerçekleştirilmesi gerekiyor.

TAKAS İŞLEMLERİ NASIL İŞLİYOR?

Örnekle ilerlemek gerekirse Borsa İstanbul'da A hissesinin sahibi olan biri kişi bugün itibarıyla hisseyi satarsa bugün, yarın ve Pazartesi günü takas işlemlerine tabi olacak ve Pazartesi günü hisse karşılığı olan para hesabına geçmiş olur.

Takas işlemleri 3 gün sürüyor ve 3'üncü günde sabah saatlerinde hisse senedi paraları hesaba geçerken, fon paraları ise öğlenden sonra saat 15:30 gibi hesaba yansımış oluyor.

 


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